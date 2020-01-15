Верланов провів брифінг в Одесі - окремих журналістів не допустили на пресзахід

Голова Державної податкової служби України Сергій Верланов здійснив 15 січня робочу поїздку до Одеси і провів брифінг для журналістів кількох центральних телеканалів з приводу корупційного скандалу. Решту представників ЗМІ на пресзахід в облуправлінні ДПС охоронці не допустили, мотивуючи тим, їх прізвищ немає у списку акредитованих.

Після брифінгу до журналістів «5 каналу», ТРК «Україна», одеського каналу «Думська ТВ» та інших, яких не допустили на пресзахід, вийшла з роз'ясненням речниця ДПС Олена Дьоміна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сергій Олексійович надасть відповіді на всі ваші запитання, як тільки будуть перші результати перевірки облуправління комісією (у складі 16 осіб з представників департаментів відомчого контролю, запобігання корупції та правового забезпечення - ред.). Він тримає ситуацію в Одесі на контролі і дасть розширену пресконференцію. Я вас запевняю... Це буде через два-три тижні", - заявила Дьоміна.

У свою чергу, журналісти нарікали, що розсилки повідомлень про акредитацію на сьогоднішній брифінг Верланова не було.

Дьоміна пояснила, що недопуск журналістів на сьогоднішній брифінг нібито пов'язаний з особливою процедурою потрапляння на "режимний об'єкт", хоча представники ЗМІ спростували це твердження: облуправління ДПС не може бути прирівняно до прикордонного чи військового "режимного об'єкту".

Між тим, журналісти прийшли на брифінг, сподіваючись, що голова ДПС Верланов прояснить ситуацію, пов'язану зі спробою підкупу прокурора прокуратури Одещини з боку в.о. керівника облуправління ДПС в області Наталії Чеботарьової та її першого заступника.

Варто зазначити, що допуск окремих журналістів на відкриті пресзаходи суб’єктів владних повноважень і недопуск (перешкоджання) законній професійній діяльності інших журналістів є кримінальним злочином, передбаченим статтею 171 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, детективи НАБУ затримали в.о. керівника облуправління ДПС в області Наталію Чеботарьову та її заступника при передачі прокурору 25 тисяч доларів за неперешкоджання поборам та отриманню хабарів від одеських підприємців. Обом посадовцям облуправління ДПС повідомлено про підозру.