Голова Донецької ОДА сподівається, що шахтарям Торецька повернуть 22 мільйони боргу

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко сподівається, що шахтарям Торецька виплатять заборгованість із заробітної плати, яка складає близько 22 млн грн.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«У Донецькій ОДА відбулась робоча зустріч голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка з представниками профспілки працівників вугільної промисловості, профспілки міста Торецьк та керівництвом міста Торецьк... Під час зустрічі Павло Кириленко висловив сподівання, що власники компанії виконають надану шахтарям обіцянку щодо виплат та визначаться щодо перспектив роботи ТДВ «ОП «Шахта ім. Святої Матрони» в рамках укладеного договору оренди», - йдеться у повідомленні.

В ОДА пояснили, що головною темою зустрічі стало обговорення критичної ситуації на недержавному Товаристві з додатковою відповідальністю (ТДВ) «Орендне підприємство «Шахта ім. Святої Матрони».

Були розглянуті питання ліквідації заборгованості із заробітної плати, забезпечення електропостачання шахти в обсягах, достатніх для роботи водовідливів та вентиляції, а також перспективи подальшої роботи підприємства.

Наразі на шахті працює понад 450 працівників, з них: 167 осіб – працівники ТДВ «ОП «Шахта ім. Святої Матрони» (інженерно-технічний персонал і працівники поверхневого комплексу), 290 осіб – працівники підрядної організації ТОВ «Укргеосервіс», які здійснюють підземні роботи з видобутку вугілля, ремонту гірничих виробок тощо.

Протягом листопада-грудня 2019 року шахта не працювала на видобуток вугілля, більшість працівників товариства знаходилися в відпустках без збереження заробітної плати. На сьогодні заборгованість із заробітної плати по підприємству складає близько 22 млн грн.

Зазначено, що, на жаль, на пропозицію взяти участь у зустрічі керівництво шахти не відгукнулося.

В ОДА підкреслили, що погашення існуючої заборгованості із заробітної плати цілком залежить від позиції керівництва Асоціації «Група Механік», яка на правах оренди володіє підприємством. За наявною інформацією, на сьогодні вживаються заходи щодо пошуку джерел погашення заборгованості до кінця поточного місяця.

Фото: dn.gov.ua