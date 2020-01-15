Дорожники попереджають водіїв про туман та ожеледицю

У середу, 15 січня, через туман у більшості південних, центральних та північних областях покриття на дорогах державного значення мокре, у Дніпропетровській, Одеській, Херсонській областях - місцями ожеледиця.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

“Станом на 06:00 год. 15.01.2020 р. на всій території країни без опадів, місцями туман у більшості південних, центральних та північних областях. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в областях де туман мокре, в Дніпропетровській, Одеській, Херсонській областях місцями ожеледиця”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття в основному мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене.

Читайте також: Укравтодор бореться з ожеледицею і забезпечує проїзд

На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями залучено 260 одиниць техніки та 339 робітників.