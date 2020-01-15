У Харкові громадяни Ірану принесли квіти та свічки в аеропорт
Про це повідомляється на сторінці "Ігапіапікгаіпе" в Іnstagram.
"Громадяни Ірану, які проживають у Харкові, прийшли в аеропорт, щоб висловити співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака 8 січня. Люди принесли фотографії загиблих, квіти і свічки", - сказано в повідомленні.
. 🖤 آلبوم تصاویر حضور ايرانيان عزیز مقيم شهر خاركف اوکراین در فرودگاه بين المللي اين شهر جهت ابراز همدردی و عرض تسليت برای فاجعه سقوط هواپيمای اوکراینی در ایران . تصاویر از امیر عزیز (خارکف) . Фотоальбом ; . Иранцы, проживающие в Харькове, в международном аэропорту (выражая сочувствие и соболезнования в связи с трагедией крушения украинского самолета в Иране) . Фото : Амир (Харьков) . #PS752 #خارکف #اوکراین #ایرانیان #همدردی #یاد #تسلیت #دانشجویان #مقیم_خارکف . 🌎 @iranianukraine 🇮🇷🇺🇦
Як повідомляв Укрінформ, 8 січня "Боїнг-737", що належить авіакомпанії МАУ, розбився відразу після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Лайнер прямував до Києва. На борту Boeing-737 перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України: двоє з них пасажири і 9 - члени екіпажу.
Пізніше Іран визнав, що український літак було збито.