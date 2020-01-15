У Харкові громадяни Ірану принесли квіти та свічки в аеропорт

Громадяни Ірану, які проживають у Харкові, принесли квіти та свічки до міжнародного аеропорту "Харків".

Про це повідомляється на сторінці "Ігапіапікгаіпе" в Іnstagram.

"Громадяни Ірану, які проживають у Харкові, прийшли в аеропорт, щоб висловити співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака 8 січня. Люди принесли фотографії загиблих, квіти і свічки", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня "Боїнг-737", що належить авіакомпанії МАУ, розбився відразу після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Лайнер прямував до Києва. На борту Boeing-737 перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України: двоє з них пасажири і 9 - члени екіпажу.

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Пізніше Іран визнав, що український літак було збито.