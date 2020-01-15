Суми підписали меморандум про співпрацю вже з третім китайським містом

Суми підписали меморандум про співпрацю з китайським містом Харбін. Це вже третє місто-партнер, з яким планується тісна співпраця у різних галузях.

Підписання відбулося під час офіційного заходу «Третій день України в Харбіні» в рамках 20-ї Китайської міжнародної конференції зимових міст, під час якого керівництво Сум презентувало економічний, інвестиційний потенціал українського обласного центру та його успішний досвід співпраці в рамках міжнародних проєктів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Підписання Меморандуму про встановлення дружніх відносин стане першим кроком на шляху до розширення меж співробітництва наших міст. Ми сподіваємось на залучення китайських інвестицій, і будемо працювати в цьому напрямку. Обидві сторони зацікавлені у співпраці», – зазначив, коментуючи підписання меморандуму, мер Сум Олександр Лисенко.

Документ передбачає встановлення і розвиток довгострокових і всебічних зв'язків у сферах діяльності, що становлять взаємний інтерес: наука і техніка, промисловість, торгівля, навколишнє середовище та екологія, туризм і відпочинок, інформаційне забезпечення, культура, освіта і спорт.

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Усвідомлюючи важливість розвитку міжнародних зв'язків, сторони мають намір здійснювати обмін офіційними делегаціями та фахівцями в різних галузях господарської діяльності та практикувати обмін досвідом роботи органів місцевого самоврядування.

Раніше містами-партнерами Сум стали китайські міста Сіньсян (провінція Хенань) та Чжуцзі, з якими протягом останніх років триває активна співпраця в різних галузях.