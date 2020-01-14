Викладачка Львівської політехніки виборола золото на Всесвітніх іграх майстрів
Про це повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.
“Старший викладач кафедри фізичного виховання НУ "Львівська політехніка" Оксана Заліско здобула золото на Всесвітніх іграх майстрів, що тривають цими днями в Інсбруку. 12 січня на дистанції 30 кілометрів у лижних перегонах у своїй віковій категорії спортсменка фінішувала першою, випередивши росіянку на 35 хвилин”, - зазначено у повідомленні.
Загалом до Інсбрука у січні цього року, щоб змагатись у дванадцяти олімпійських дисциплінах, з’їхалось близько 3000 спортсменів з усього світу. Вірні девізам "спорт для всіх" та "спорт для життя", Всесвітні ігри майстрів заохочують людей будь-якого віку займатись спортом та залишатися активними.
Минулоріч Заліско стала переможницею Кубка світу з лижних перегонів серед ветеранів спорту. У 2017 році у Швейцарії на Чемпіонаті світу з лижних перегонів серед ветеранів спорту вона в складі збірної команди України виборола 3 місце у гонці на 15 км класичним стилем.