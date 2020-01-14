Викладачка Львівської політехніки виборола золото на Всесвітніх іграх майстрів

Старша викладачка кафедри фізичного виховання Національного університету "Львівська політехніка" Оксана Заліско здобула золото у лижних перегонах на Всесвітніх іграх майстрів, що тривають цими днями в Інсбруку в західній Австрії.

Про це повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

“Старший викладач кафедри фізичного виховання НУ "Львівська політехніка" Оксана Заліско здобула золото на Всесвітніх іграх майстрів, що тривають цими днями в Інсбруку. 12 січня на дистанції 30 кілометрів у лижних перегонах у своїй віковій категорії спортсменка фінішувала першою, випередивши росіянку на 35 хвилин”, - зазначено у повідомленні.

Загалом до Інсбрука у січні цього року, щоб змагатись у дванадцяти олімпійських дисциплінах, з’їхалось близько 3000 спортсменів з усього світу. Вірні девізам "спорт для всіх" та "спорт для життя", Всесвітні ігри майстрів заохочують людей будь-якого віку займатись спортом та залишатися активними.

Минулоріч Заліско стала переможницею Кубка світу з лижних перегонів серед ветеранів спорту. У 2017 році у Швейцарії на Чемпіонаті світу з лижних перегонів серед ветеранів спорту вона в складі збірної команди України виборола 3 місце у гонці на 15 км класичним стилем.