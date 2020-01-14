На Київщині виявили ще один незаконний гральний заклад — поліція

На Київщині правоохоронці виявили ще один незаконний гральний заклад, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Група реагування патрульної поліції під час патрулювання с. Фурси Білоцерківського району виявила клуб ігрових автоматів. Нелегальний гральний бізнес функціонував у нежитловому приміщенні", - йдеться у повідомленні.

З цього нежитлового приміщення правоохоронці вилучили в якості речових доказів 8 комп’ютерів, які направлено на проведення відповідних експертиз.

За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає стягнення штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Триває досудове розслідування.

Загалом за ці вихідні до поліції надійшло 2 повідомлення про роботу гральних закладів, зазначили у відомстві.

Як повідомлялось, 29 вересня уряд схвалив проєкт закону про легалізацію грального бізнесу в Україні. Ним передбачалося, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам. Далі було зареєстровано ще сім альтернативних законопроєктів. Відтак в профільному комітеті парламенту вирішили підготувати доопрацьований законопроєкт, який врахував усі зауваження; він отримав номер 2285-д.

19 грудня на засіданні парламенту депутатам забракло голосів для ухвалення закону в першому читанні – його підтримали лише 213 депутатів.

20 грудня Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд очікував на швидке ухвалення закону щодо легалізації грального бізнесу. Проте, оскільки депутати провалили законопроєкт, Кабмін віддав доручення за день припинити ліцензії розповсюджувачів лотерей, під якими працювали зали з ігровими автоматами. Вже протягом першої доби МВС прозвітував про закриття майже 5 300 гральних закладів. Ще про закриття 43 таких закладів повідомила Служба безпеки України.