Невеликий сніг на "старий" Новий рік прогнозують лише у трьох областях

До кінця тижня опадів в Україні не передбачається, а температура коливатиметься навколо нуля.

Про це Укрінформу повідомили в Українському Гідрометцентрі.

Так, 14 січня в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині вдень подекуди невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці в південних областях та на Закарпатті місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла.

15-16 січня також опадів не очікується. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південний та південно-західний, на півдні країни південно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах і на Прикарпатті місцями 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, в західних областях та на крайньому півдні країни до 9° тепла.

17-18 січня без опадів. Температура вночі 0-6° морозу; вдень 17 січня 0-6° тепла, 18 січня від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві 14 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.

По Київській області температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

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15-16 січня без опадів. Уночі та вранці подекуди туман. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

17-18 січня сухо. Температура вночі 0-5° морозу; вдень 17 січня 0-5° тепла, 18 січня від 3° морозу до 2° тепла.