На Харківщині знімальну групу “атакували” працівники сміттєзвалища

Лозівська телерадіокомпанія «Сігма», що на Харківщині, заявила, що на її знімальну групу напали працівники комунального сміттєзвалища під час зйомок сюжету.

Про це повідомляється на сторінці ТРК у Facebook.

«На знімальну групу ТРК «Сігма» напали та потрощили техніку. Сьогодні у Смирнівці охоронці комунального полігону накинулися на оператора за зйомку за межами їхньої території. Як наслідок, зламаний штатив. Цього разу вирішили не пробачати таку поведінку та викликали поліцію», - йдеться в повідомленні.

У компанії також зазначили, що зіпсований штатив коштує близько 30 тисяч гривень, тож збираються подавати до суду позов на відшкодування збитків.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту у Лозівському районі.

«13 січня о 11:16 до Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення від кореспондента засобу масової інформації. Дівчина розповіла, що з оператором знімала відеосюжет про полігон промислових відходів в селі Смирнівка Лозівського району. Під час зйомки 59-річний завідуючий виробництвом попросив групу покинути територію полігону та заважав проведенню зйомок. Виник конфлікт, в результаті якого чоловік пошкодив штатив від відеокамери», - розповіли поліцейські.

Інформацію про подію внесли до Єдиного обліку Лозівського відділу поліції. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває.