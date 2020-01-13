Прикордонники кажуть, що на пунктах пропуску з ЄС черг вже немає

Скупчень автомобілів на кордоні з ЄС не спостерігається, усі пункти пропуску розвантажені.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Усі пункти пропуску на кордоні з ЄС розвантажені. Державна прикордонна служба України спільно з взаємодіючими органами та прикордонниками суміжних країн робила усе можливе, щоб розвантажити пункти пропуску. Кількість нарядів прикордонники збільшили, режимні заходи у пунктах пропуску посилили, окрім того, суміжні сторони відкривали додаткові смуги руху", - йдеться у повідомленні.

Завдяки спільним вжитим заходам оформлення громадян та транспортних засобів здійснювалося максимально швидко, зазначили прикордонники.

Зазначається, що наразі в пунктах пропуску на кордонах з ЄС скупчень транспортних засобів не спостерігається.

Отримати інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску можна на офіційному сайті Держприкордонслужби України або на сторінці Західного регіонального управління відомства у Facebook.

Як повідомлялося, скупчення транспортних засобів у деяких пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС було пов'язане з тим, що після різдвяних та новорічних свят до країн ЄС повертається значна кількість українців, які там тимчасово проживають або навчаються.

Фото: ДПСУ