В Умані після конфлікту біля синагоги посилять заходи безпеки

В Умані після конфлікту біля синагоги, який стався 10 січня між представниками охоронної фірми та хасидами, посилять охорону могильного комплексу рабі Нахмана і продовжать оснащення вулиць засобами відеонагляду.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Уманської міської ради.

"Для охорони могильного комплексу рабі Нахмана буде залучена Державна служба охорони. Спільно з міською радою хасиди продовжать встановлювати камери відеоспостереження на всій території історико-культурного центру брацлавських хасидів. Підтримуватиметься оперативний зв’язок між сторонами з метою запобігання подібним інцидентам", - йдеться у повідомленні.

Такі рішення було прийнято у неділю, 12 січня, під час зустрічі на чолі з міським головою за участі представників хасидів, поліції, в тому числі окремої групи поліції з м. Київ, Служби безпеки України.

Уманська міська рада акцентує увагу на тому, що жодного етнічного або релігійного підгрунтя ні на початку, ні впродовж конфлікту події не мали. Інцидент стався на побутовому грунті, його учасники тяжких тілесних ушкоджень не мають.

Інформація щодо масовості, а також застосування ножів чи палиць сторонами конфлікту не відповідає дійсності.

Як розповіли у міській раді кореспонденту Укрінформу, ніякі ЗМІ, зокрема інтернетвидання The Yeshiva World, яке поширило новину про "погром" із застосуванням ножів і палиць, з представниками місцевої влади не контактували. У міськраді також наголошують, що ні до медичних закладів, ні до правоохоронних органів після подій 10 січня ніхто не звертався.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 12 січня, за наказом глави Нацполіції Ігоря Клименка працівники різних служб вирушили на Черкащину, аби з‘ясувати обставини конфліктної ситуації за участю хасидів та місцевих жителів. Ними було встановлено, що інформація в мережі Інтернет про те, що в лікарню з тілесними ушкодженнями звернулися четверо хасидів, не відповідає дійсності. Представникам Нацполіції такі дані у лікарні не підтвердили.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що в Умані група зловмисників з ножами та палицями напала на євреїв і що нібито четверо осіб знаходяться у лікарнях, а правоохоронці, які прибули на місце події, нібито не спробували допомогти і лише спостерігали.