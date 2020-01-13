На Дніпропетровщині позашляховик з’їхав у ставок — загинула дитина і троє дорослих

У селі Вишневе П’ятихатського району Дніпропетровської області з’їхав у ставок легковий автомобіль із чотирма людьми, усі вони загинули.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

"Загинули чоловік, дві жінки та дитина", - інформують рятувальники.

Як зазначається, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до Служби порятунку «101» 12 січня о 19:05. Рятувальники на місці встановили, що легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, орієнтовно, проїжджав по греблі ставка і з’їхав у водойму.

За допомогою лебідки бійці ДСНС витягли легковик, що був за 5 м від берега на глибині 2-3 м. В салоні автомобіля виявлено тіла чотирьох загиблих, зокрема 14-річної доньки власника машини.

Поліцейські проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Фото: dp.dsns.gov.ua