Укравтодор бореться з ожеледицею і забезпечує проїзд

Проїзд дорогами державного значення в Україні забезпечено.

Про це повідомляє Укравтодор.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки протиожеледними матеріалами покриття спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів у русі не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Укравтодору, для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно 210 одиниць техніки та 327 робітників.

Повідомляється, що покриття на дорогах у більшості областей сухе, лише в Донецькій та Дніпропетровській областях місцями ожеледиця.

На перевальних ділянках доріг покриття сухе, на Ужоцькому та Вишківському місцями засніжене. Температура повітря -4° ... +1°C.

За повідомленням УкрГідрометцентру, 13 січня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вдень коливатиметься від 1° до 6°тепла, у Карпатах від 0° до -5° морозу.