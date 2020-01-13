На Прикарпатті люди другий день блокують трасу "Львів-Мукачево"

У селі Микуличині поряд з містом Яремче на Івано-Франківщині жителі другий день проводять акцію протесту, частково перекриваючи автотрасу “Мукачево-Львів”.

Причина протесту - Микуличин не включили до перспективного плану формування території Івано-Франківської області як окрему ОТГ, повідомляє місцеве видання “Курс”.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, напередодні, 11 січня, у Микуличині розпочалася попереджувальна акція протесту – часткове перекриття автотраси H-09 “Мукачево – Львів”. Близько 60 людей безперервно ходили по переходу. Громадський порядок забезпечувала поліція.

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Акція тривала до 15-ї години. Її учасники повідомили, що готові продовжувати, якщо влада їх не почує.

У неділю, 12 січня, громада села продовжила протестувати. “Так само, як і вчора, частково перекриває національну автотрасу. Люди 10 хвилин ходять по переходу – 10 хвилин пропускають машини”, - зазначається в повідомленні.

До блокування долучилися понад 200 людей. За ситуацією на дорозі стежать 10 працівників поліції.

Ніхто з представників обласної влади на зв’язок з громадою не вийшов.

У відкритому листі до голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля жителі Микуличина попереджають, що готові повністю заблокувати автотрасу у випадку, якщо влада буде ігнорувати їхні вимоги.

Люди просять 16 січня провести засідання міжвідомчої регіональної групи з підготовки пропозицій адміністративно-територіального устрою районів, на яке винести питання включення села в перспективний план як окремої Микуличинської ОТГ.

Фото: kurs.if.ua