Зима не поспішає: найближчими днями - сонце і до +7°

В Україні у неділю невеликий мокрий сніг очікується лише вночі та вранці у східних, Запорізькій, Дніпропетровській областях, протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без істотних опадів, лише вночі та вранці у східних, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Карпатах невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вдень у західних областях та на півдні Одещини 1-6° тепла)", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 12 січня без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла, на Київщині вночі 0-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

В Україні 13-14 січня опади не прогнозуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла; у Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

На Київщині на початку тижня опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

Згідно з прогнозом, 15-16 січня в Україні температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, в Карпатському регіоні до 8° морозу; вдень 1-7° тепла. Без опадів.

У столичному регіоні 15-16 січня буде сухо. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.