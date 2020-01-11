На Харківщині у 13 ОТГ вже працюють поліцейські офіцери громади

У Харківській області в 13 ОТГ уже приступили до роботи поліцейські офіцери громади. Вони пройшли спеціальні навчання, стажування та готові самостійно виконувати покладені на них обов’язки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Починаючи з 8 січня на кожній з 13 об’єднаних територіальних громад регіону до роботи приступають поліцейські офіцери громади. Харківська область стала четвертим регіоном, де було впроваджено новий формат роботи поліцейського офіцера, який буде опікуватися потребами місцевого населення та підтримувати з ним постійний контакт, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Чернігівщині три громади реалізують проєкти за грантові кошти

Головними завданнями поліцейських офіцерів громади є забезпечення прав і свобод мешканців, правопорядку та публічної безпеки на територіях обслуговування, своєчасне реагування на заяви, повідомлення та проблеми громад, профілактична робота тощо.

Нагадаємо, проєкт "Поліцейський офіцер громади" почався в Україні минулого року. Він передбачає, ща за кожною з об’єднаних територіальних громад буде закріплений поліцейський офіцер, який не тільки працюватиме на території цієї громади, а й житиме там.

Фото: hk.npu.gov.ua