Побитий на Одещині ветеран АТО розповів, з чим пов'язує напад

Правоохоронці Подільська Одеської області розслідують напад і побиття двома зловмисниками ветерана АТО Олександра Ярошенка. Потерпілий пов'язує напад з громадською діяльністю. Суд санкціонував домашній арешт затриманих нападників.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу речниця ГУ НП в області Любов Гордієвська.

"Поліцейські Подільська затримала 7 січня двох зловмисників 21-23 років, які увечері напали на жителя міста у дворі багатоквартирного будинку, побили його і відібрали рюкзак. У лікарні потерпілому надали медичну допомогу, але від госпіталізації він відмовився. Обох правопорушників поліція затримала і вилучила у них речові докази. Міськрайонний суд під головуванням Галини Павловської санкціонував домашній арешт затриманих", - зазначила Гордієвська.

За словами керівника відділу комунікацій ГУ НП, дії зловмисників кваліфіковані за ознаками ст. 122 (умисне завдання тілесних ушкоджень) та ст. 187 (розбій).

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, чи пов'язане побиття Ярошенка з громадською діяльністю, про що він заявляє, речниця Гордієвська сказала, що "така заява потерпілого перевіряється. Але поки це не встановлено, злочин розслідується за двома статтями Кримінального кодексу".

Варто зазначити, що ветеран добровольчого батальйону ОУН Ярошенко заявляє, що "два хлопці, які на мене напали, прислужують місцевій мафії, з якою я борюся". Хоча конкретних фактів не наводить. Про це Ярошенко (псевдонім Янгол) стверджує також на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Подільськ Одеської області побили ветерана добровольчого батальйону ОУН Олександра Ярошенка з позивним "Янгол". Як розповів ветеран у коментарі Центру прав людини ZMINA, лікарі діагностували у нього струс мозку, численні рвані рани на голові і руках та гематоми.

Ярошенко заявив, що упізнав нападників – це місцеві мешканці, які проживають в цьому ж районі, два рідні брати, раніше судимі за грабіж. Ярошенко також стверджує, що вони обидва – наркозалежні.