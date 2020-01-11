Укрзалізниця попередила про затримки пасажирських поїздів через аварію

У Кіровоградській області в районі залізничної станції Щаслива сталася аварія, тому затримуються кілька пасажирських поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

«Сьогодні, 11 січня 2020 року, о 10:55 в районі залізничної станції Щаслива (Кіровоградська область) сталася транспортна пригода за участі автомотриси та вантажного поїзда. Травмованих та постраждалих немає. Для ліквідації наслідків аварії задіяно відновний поїзд. Обставини з'ясовуються», - йдеться у повідомлення.

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На залізниці попередили, що через зіткнення затримуються такі поїзди: № 738 Запоріжжя — Київ на 29 хвилин; № 243 Дніпро — Івано-Франківськ — на 1 годину 04 хвилин, № 732 Київ — Запоріжжя — на 1 годину 48 хвилин (орієнтовний час затримки цього поїзда на відправлення у зворотному напрямку із Запоріжжя до Києва становить 40 хвилин).