СБУ викрила чиновників Черкаської міськради, які наживались на ремонті вулиць

Служба безпеки України припинила протиправну діяльність чиновників Черкаської міської ради, які організували корупційну схему привласнення державних коштів.

Про це повідомляє прес-служба СБ України.

“Оперативники спецслужби встановили, що до складу злочинного угруповання входили чотири посадовці міськради, серед яких керівництво одного з департаментів, власник і директор комерційної структури. Чиновники уклали угоду з будівельною компанією на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста на загальну вартість понад 18,5 мільйона гривень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами перевірки зафіксовано, що кошти були перераховані на спеціально створені фірми-конверти. Потім зловмисники перевели бюджетні кошти в готівку, уникнувши таким чином сплати податків. За оцінками експертів, через реалізацію цієї оборудки державному бюджету було завдано збитки на майже 1,6 мільйона гривень.

Під час обшуків у службових кабінетах посадовців було вилучено чорну бухгалтерію, фінансову та платіжну документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Читайте також: Укрзалізниця розслідує порушення при закупівлі газу на 18 мільйонів

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України, п’ятьом учасникам злочинного угруповання здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Викриття зловмисників проводилося спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Фото: ssu.gov.ua