У Борисполі поліцейський на смерть збив чоловіка

У Борисполі, що на Київщині, поліцейський на службовому авто на смерть збив чоловіка.

Про це інформує поліція Київської області у Facebook.

"Аварія сталася о 7 ранку у місті Бориспіль, в умовах обмеженої видимості. Під колеса службового авто потрапив чоловік, який переходив дорогу", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що після скоєння ДТП поліцейські одразу на місце події викликали швидку медичну допомогу, слідчо-оперативну групу і повідомили про трагедію працівникам ДБР.

Встановлено, що аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги у той час, коли поліцейські їхали на виконання службового завдання.

Також на місці події одразу було освідувано водія-поліцейського на стан сп’яніння.

Тіло потерпілого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановлять всі обставини трагічної ДТП.

У свою чергу, за наказом начальника Головного управління поліції Київщини Андрія Нєбитова за цим фактом розпочато службове розслідування.