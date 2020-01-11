Хакери викрали 200 тисяч з рахунку філіалу “Укрпошти”

Хакери викрали 200 тисяч з рахунку філіалу “Укрпошти”

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Укрінформ
Служба безпеки України заблокувала діяльність міжрегіонального хакерського угруповання, члени якого підозрюються у викраденні коштів з рахунків державних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Запорізькій області.

«Оперативники спецслужби встановили, що організаторами оборудки є мешканці Одеської та Дніпропетровської областей, які виявляли уразливості у функціонуванні систем електронних грошових переказів держустанов… Співробітники СБУ, зокрема встановили причетність хакерів до заволодіння у жовтні 2019 року майже двохсот тисяч гривень запорізької філії ПАТ «Укрпошта»», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що під виглядом тестування програмного забезпечення нібито за завданням «головного офісу», хакери змушували посадовців розкривати їм необхідні дані для доступу до обчислювальної техніки держустанов та рахунків у міжнародних електронних платіжних системах. Викрадені кошти зловмисники через систему міжнародних переказів переводили на рахунки підставних осіб та привласнювали.

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Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та флеш накопичувачі з інформацією, яка підтверджує проведення незаконних операцій.

Наразі вирішується питання щодо оголошення трьом зловмисникам про підозру.

Фото: СБУ.

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