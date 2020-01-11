Хакери викрали 200 тисяч з рахунку філіалу “Укрпошти”

Служба безпеки України заблокувала діяльність міжрегіонального хакерського угруповання, члени якого підозрюються у викраденні коштів з рахунків державних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Запорізькій області.

«Оперативники спецслужби встановили, що організаторами оборудки є мешканці Одеської та Дніпропетровської областей, які виявляли уразливості у функціонуванні систем електронних грошових переказів держустанов… Співробітники СБУ, зокрема встановили причетність хакерів до заволодіння у жовтні 2019 року майже двохсот тисяч гривень запорізької філії ПАТ «Укрпошта»», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що під виглядом тестування програмного забезпечення нібито за завданням «головного офісу», хакери змушували посадовців розкривати їм необхідні дані для доступу до обчислювальної техніки держустанов та рахунків у міжнародних електронних платіжних системах. Викрадені кошти зловмисники через систему міжнародних переказів переводили на рахунки підставних осіб та привласнювали.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та флеш накопичувачі з інформацією, яка підтверджує проведення незаконних операцій.

Наразі вирішується питання щодо оголошення трьом зловмисникам про підозру.

Фото: СБУ.