У Запорізькій області загинув шахтар

На шахті "Запорізького залізорудного комбінату" через посадку гірської маси загинув шахтар.

Про це повідомляє пресслужба "Запорізького залізорудного комбінату".

"9 січня 2020 року на шахті «Експлуатаційна» ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» відбулася раптова посадка гірської маси на горизонті 940 метрів. В цей час на ділянці знаходився працівник підприємства 1973 року народження, який отримав травми, не сумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Інших постраждалих немає, комбінат працює в штатному режимі.

На підприємстві створили спеціальну комісію для розслідування обставин події. Розслідування нещасного випадку проводиться у повній відповідності з чинним законодавством України і нормативно-правовими актами про охорону праці, із залученням представників усіх відповідних інстанцій.

Запорізький залізорудний комбінат побудований на базі Південно-Білозерського і Переверзевського родовищ залізних руд, відкритих Західно-Українською геологічною експедицією в 1948 році. За оцінками геологів, запаси багатих залізних руд в Білозерському залізорудному районі становлять до 1 млрд тонн і 7 млрд тонн магнетитових кварцитів.