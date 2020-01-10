На Харківщині поліцейські врятували дитину від спроби самогубства

У Вовчанську Харківської області працівники поліції врятували 11-річного хлопчика, який виказував намір стрибнути з даху 9-поверхівки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“8 січня до Вовчанського відділу поліції надійшло повідомлення від 31-річного місцевого мешканця про те, що на даху дев'ятиповерхівки стоїть малолітній хлопчик. За адресою негайно виїхали працівники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та швидка медична допомога”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хлопчик виказував наміри стрибнути вниз. Завдяки терміновими діям працівників поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій дитину врятували та передали до районної служби у справах дітей.

В повідомленні зазначено, що своїм вчинком 11-річний хлопчик хотів привернути увагу рідної матері, яка у 2017 році була позбавлена батьківських прав.

Відносно батьків складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.