На Буковині на кашлюк захворіли дев'ятеро дітей

В Чернівецькій області зареєстровано 9 випадків захворювання дітей на кашлюк.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

"Зареєстровано 9 випадків захворювання на кашлюк серед дітей у Чернівецькій області. Наймолодшій дитині 2,5 місяці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за особами, які перебували у контакті з хворими, організовано медичне спостереження. В осередку розпочато комплекс протиепідемічних заходів.

За даними ЦГЗ, протягом 11 місяців 2019 року, в Україні зареєстровано 2 063 випадки кашлюку. За цей період планово вакциновано проти кашлюку, дифтерії, правця (АКДП) лише 74% дітей.

Кашлюк – це інфекційне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, здебільшого повітряно-крапельним шляхом, під час кашлю чи чхання.

Діти, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.

Симптоми кашлюку: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.

У немовлят кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів (апное). Пневмонія є відносно поширеним ускладненням від кашлюку. Рідше виникають конвульсії і ураження головного мозку (енцефалопатія). Симптоми, зазвичай, з'являються через 7-10 днів після інфікування.

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Запобігти кашлюку можна вакцинацією. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). Вакцина доступна в усіх регіонах та є безкоштовною.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня минулого року на Рівненщині через кашлюк померла одномісячна дитина.