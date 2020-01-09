Через ожеледицю в Ужгороді та Мукачеві за пів дня сталося 14 ДТП

За пів дня 9 січня в двох містах Ужгород та Мукачево на Закарпатті патрульні зафіксували 14 ДТП.

Про це повідомляє Патрульна поліція Закарпатської області у Facebook.

“Станом на 14:30 упродовж 9 січня патрульні зафіксували 14 ДТП в Ужгороді та Мукачеві. 8 автопригод трапилось в Ужгороді, 6 — у Мукачеві. У згаданих автопригодах обійшлося без потерпілих. Всього на винуватців ДТП було складено 7 протоколів. У решті випадків водії скористалися правом оформлення європротоколу”, - повідомили патрульні.

З фото видно, що ДТП траплялися за участі різних видів транспорту — це і вантажівки, легковики, маршрутки, і навіть водовоз, який влетів у стовп на одній із вулиць Ужгорода та пошкодив огорожу приватної садиби.

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За інформацією, на більшості автодоріг території обслуговування патрульної поліції Закарпаття зберігається ожеледиця. За прогнозами синоптиків ускладнені погодні умови спостерігатимуться щонайменше до кінця доби.

Патрульні закликали водіїв бути уважними за кермом та тримати дистанцію. А при можливості утриматись від поїздок чи скористатися громадським транспортом.