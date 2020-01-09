На Сумщині відкрили дві справи через жорстоке поводження з тваринами

У Шостці поліцейські виявили у різних районах міста два мішки з тілами собак, а також кількох мертвих котів з ознаками насильницької смерті. За цими фактами відкрито 2 провадження.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Коли до поліції надійшла інформація про виявлення на одному зі сміттєвих майданчиків Шостки мішків із мертвими тваринами, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оглянули місце події та з‘ясували, що у двох з чотирьох мішків знаходяться тіла собак – на кожному з них по одному ножовому пораненню, що, вочевидь, і стало причиною смерті тварин.

Наразі за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами), в рамках яких призначено ряд експертних досліджень і ведуться слідчі дії.

Окрім цього, поліція Шостки веде слідство ще за кількома фактами виявлення загиблими кількох котів – мертві тварини в різних районах міста були знайдені закривавленими, їх тіла мали явні ознаки насильницької смерті.

"В даному випадку відкрите ще одне кримінальне провадження, в рамках якого призначені експертні дослідження та ведуться пошуки зловмисників", - зазначили у МВС.

У поліції закликали громадян повідомляти до поліції на спецлінію «102» будь-яку інформацію, що допоможе у розшуку зловмисників, щоб притягти їх до відповідальності та не допустити подібного надалі.