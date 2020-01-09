Гвардійці Харкова здали плазму для онкохворих дітей

У Харкові шістдесят офіцерів і воїнів Нацгвардії здали плазму крові для онкохворих дітей у рамках благодійної акції "Червона лінія життя".

Коментар за фактом події кореспондентові Укрінформу дала директор Харківського обласного центру заготовки та переробки плазми "Харків-плазма" Галина Сіроштан.

"Благодійний проект "Червона лінія життя", що стартував у грудні минулого року, є спільною ініціативою нашого центру і київського заводу "Біофарма-плазма", де випускають препарати для онкохворих на основі плазми крові. Станом на кінець року, плазму здали понад півсотні прикордонників Харківського прикордонного загону, потім - стільки ж курсантів Харківської національної академії Нацгвардії України, і ось сьогодні - 60 гвардійців Східного територіального управління НГУ", - зазначила Галина Сіроштан.

Акція "Червона лінія життя" у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

І хоча за здачу плазми кожному донорові належить 300 гривень, "донори здають плазму безкоштовно, що компенсує затрати фармацевтичного підприємства на випуск препаратів".

"Отримані з Києва в обмін на донорську плазму препарати безкоштовно передаються в лікарні для онкохворих дітей. Цього року в ту ж Харківську обласну дитячу лікарню №1 безкоштовно передано препаратів на 60 тисяч грн, і це при тому, що вартість одного такого препарату залежно від дозування - до 8 тис. грн", - додала Сіроштан.

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За її словами, благодійна акція "Червона лінія життя" триває: "До нас за безкоштовними препаратами вже звернулися з клініки Харківського Інституту медрадіології, міської дитячої лікарні №16, інших лікарень".

Як стало відомо, в рамках акції можуть надати безкоштовну допомогу і дорослому онкохворому за умови, що члени родини стануть донорами плазми крові.