В Одесі арештували чоловіка, який підірвав гранату у гуртожитку

Малиновський райсуд Одеси санкціонував 60-добовий арешт 38-річного рецидивіста, що підірвав 7 січня гранату в кухні гуртожитку на вул. Радісній, 19, намагаючись вбити трьох сусідів по гуртожитку.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"За клопотанням прокурорів Одеської місцевої прокуратури № 2 взято під варту мешканця Одеси, підозрюваного у замаху на вбивство трьох сусідів по гуртожитку", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що "7 січня нетверезий чоловік, після сварки зі своїми сусідами по гуртожитку по вул. Радісній, кинув до приміщення кухні, де перебували його знайомі, гранату. Після чого заблокував вхідні двері. Після вибуху залишив приміщення гуртожитку".

Зазначається, що внаслідок таких протиправних дій зловмисника чоловіки отримали травми різного ступеня тяжкості.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції за ознаками ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв Укрінформ, пославшись на відділ комунікацій Одеського ГУ Нацполіції, 8 січня "зловмисника, який гранатою підірвав трьох сусідів по гуртожитку, затримано. Це 38-річний одесит, який вже має за плечима судимість за умисне вбивство".