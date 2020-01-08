На Кіровоградщині рейдери тричі намагалися переоформити агрокомплекс

На Кіровоградщині групі осіб, серед яких були депутати сільради, повідомили про підозру у шахрайстві: зловмисники тричі намагалися перереєструвати майновий агрокомплекс на фіктивні підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу прокурора України.

"Прокуратура Кіровоградської області, спільно з іншими правоохоронними органами, попередила спробу протиправного заволодіння майновим комплексом одного із сільськогосподарських підприємств Долинського району. Прокуратура повідомила про підозру групі осіб, серед яких є депутати сільради, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, вказана група осіб намагалася тричі перереєструвати майновий агрокомплекс на фіктивні підприємства. Слідство також вважає, що згадані особи намагалися залучити до протиправної діяльності кілька десятків неповнолітніх студентів одного з професійних навчальних закладів області.