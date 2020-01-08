У Херсоні підозрюваного у вбивстві, який втік з-під домашнього арешту, суд відправив до СІЗО

Херсонський міський суд змінив 26-річному зловмиснику, який підозрюється в убивстві свого 22-річного знайомого, запобіжний захід з домашнього арешту на тримання в слідчому ізоляторі.

Причиною цього стала спроба втечі, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Сьогодні у Херсонському міському суді відбулося засідання щодо зміни міри запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві 22-річного херсонця. У зв’язку з тим, що 26-річний зловмисник порушив режим утримання під домашнім арештом та втік, після чого поліцейські затримали його упродовж доби, слідчі повторно вийшли з клопотанням судді про зміну міри запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на більш суворий – поміщення підозрюваного під варту", - йдеться у повідомленні.

Суд задовольнив клопотання слідчого і обрав зловмиснику міру запобіжного заходу – тримання під вартою у слідчому ізоляторі до кінця досудового розслідування.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада 2019 року 22-річний Олександр Кондалов пішов на зустріч із товаришем і додому не повернувся. Його тіло знайшли 22 листопада з перерізаним горлом і закопаним неподалік Херсона. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

У вбивстві підозрюють чоловіка, з яким в той день зустрічався загиблий. За словами підозрюваного, після вживання алкоголю та наркотичних речовин між ними виник конфлікт, внаслідок чого він завдав Олександрові кілька ножових поранень. Після цього чоловік поклав тіло убитого у багажник автомобіля й вивіз за місто, де й закопав у полі. Причини конфлікту підозрюваний не пам’ятає.

6 січня затриманий покинув свій будинок і втік в невідомому напрямку. Поліція оголосила чоловіка у розшук. Наступного ранку втікача затримали на автовокзалі у м. Нікополь Дніпропетровської області.