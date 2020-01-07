Поліція затримала підозрюваного у вбивстві херсонця, який втік з-під домашнього арешту

Поліцейські затримали 26-річного херсонця, який вчора втік з-під домашнього арешту, де перебував згідно з рішенням суду за вбивство свого 22-річного знайомого, що сталося 10 листопада.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

"Вчора 26-річний херсонець, який знаходився під домашнім арештом за вбивство свого 22-річного знайомого, залишив свій будинок і втік у невідомому напрямку. Поліція оголосила чоловіка у розшук. Були створені пошукові групи, попереджені всі наряди та патрулі, а також орієнтовані підрозділи сусідніх областей та Державна прикордонна служба. Сьогодні вранці втікача затримали.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами оперативники оперативники обласного главку поліції з'ясували місцезнаходження підозрюваного. Вранці його затримали на автовокзалі у м. Нікополь Дніпропетровської області.

Завтра в суді розглядатиметься питання про зміну запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26-річному знайомому вбитого поліцією було оголошено про підозру та направлено до суду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Але суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після оголошення рішення суду про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному у вигляді домашнього арешту прокуратурою було подано апеляцію до суду про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Відбулось 3 засідання суду, але підозрюваний на них не з’являвся.

"Під час домашнього арешту поліцією було одягнуто чоловікові електронний засіб контролю, який постійно контролюється черговою частиною обласного главку поліції. Сьогодні з браслета надійшов сигнал про порушення його носіння. Впродовж п’яти хвилин за місцем мешкання чоловіка прибула слідчо-оперативна група, яка не виявила його вдома", - додали у поліції.

Жахлива історія на Херсонщині сталася 10 листопада. 22-річний Олександр Кондалов просто пішов на зустріч із товаришем і відтоді додому не повернувся.

Родичі одразу забили на сполох. 22 листопада хлопця таки знайшли – з перерізаним горлом і закопаним неподалік Херсона.

Виявилося, вбивство скоїв саме приятель загиблого. За словами підозрюваного, після вживання алкоголю та наркотичних речовин між чоловіками виник конфлікт, внаслідок чого він завдав Олександрові кілька ножових поранень. Після цього чоловік поклав тіло загиблого у багажник автомобіля й вивіз за місто, де й закопав у полі. Причини конфлікту підозрюваний не пам’ятає.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15-ти років.