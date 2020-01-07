Центр Рівного залишився без води через аварію

Центр Рівного залишився без води через аварію

Укрінформ
Центральна частина Рівного через аварію на водопроводі залишилась без водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба "Рівнеоблводоканалу".

Відзначається, що ввечері, 6 січня, на водопроводі по вулиці Пушкіна стався порив.

"Щоб не псувати мешканцям центральної частини міста свято, було прийнято рішення не перекривати водопостачання на Святвечір, а вирішили зробити це вночі - з 00:00 години", - йдеться в повідомленні.

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Вже завтра з ранку вся необхідна спецтехніка та аварійні бригади "Рівнеоблводоканалу" будуть працювати над усуненням пошкодження.

"Наші фахівці докладуть максимум зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання в найкоротші терміни", - сказано в повідомленні.

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