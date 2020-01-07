Центр Рівного залишився без води через аварію

Центральна частина Рівного через аварію на водопроводі залишилась без водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба "Рівнеоблводоканалу".

Відзначається, що ввечері, 6 січня, на водопроводі по вулиці Пушкіна стався порив.

"Щоб не псувати мешканцям центральної частини міста свято, було прийнято рішення не перекривати водопостачання на Святвечір, а вирішили зробити це вночі - з 00:00 години", - йдеться в повідомленні.

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Вже завтра з ранку вся необхідна спецтехніка та аварійні бригади "Рівнеоблводоканалу" будуть працювати над усуненням пошкодження.

"Наші фахівці докладуть максимум зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання в найкоротші терміни", - сказано в повідомленні.