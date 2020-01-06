Один із найстаріших храмів Тернополя зустрічає Різдво

Своє понад 400-те Різдво зустрічає одна із найдавніших церков Тернополя — храм Різдва Христового.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як свідчать архівні матеріали, упродовж 1602–1608 років на гроші міщан й священника Георгія Гавриловича, було збудовано кам’яний, семикупольний храм у візантійському стилі. Загальна вартість будови склала 1916 золотих монет, що на той час було неймовірно великою сумою. Храм освятив у січні 1609 року львівський православний єпископ Ієремієя Тесаровський. А ще, за переказами, у період Визвольної війни у "Середній", або "зеленій" церкві, як часто називають цей храм, молився гетьман Богдан Хмельницький", - розповів кореспонденту агентства завідувач відділу давньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею Олег Гаврилюк.

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Сьогодні під час Великого Повечір’я – священники та парафіяни згадали усіх фундаторів, що понад чотири століття тому доклалися до будівництва церкви Різдва Христового у Тернополі, цієї величної пам’ятки давнього сакрального зодчества, яка зустрічає своє храмове свято.

Фото: Volodymyr Yermilko