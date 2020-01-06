Прокурори та співробітники ДБР зустрілися з родиною вбитого жителя Каховки

У приміщенні прокуратури Херсонської області відбулась міжвідомча робоча нарада щодо резонансного вбивства жителя міста Каховка з використанням вогнепальної зброї, яке сталось вранці 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Херсонської області.

"Спільна нарада відбулась за участю прокурорів Офісу генерального прокурора, керівництва прокуратури Херсонської області, представників ДБР та Національної поліції, на яку було запрошено родину загиблого", - зазначається у повідомленні.

Обговорені питання стосувались забезпечення належного стану досудового розслідування кримінального провадження.

Представники потерпілої сторони висловили своє бачення злочину. Усі їх слова взяті до уваги та будуть вивчені правоохоронними органами, зазначили в прокуратурі.

Після зустрічі прокурор Херсонської області Ігор Івченко разом з потерпілою стороною та їх адвокатом дали відповіді на запитання представників ЗМІ.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 1 січня в м. Каховка 29-річний чоловік здійснив кілька пострілів із карабіна в живіт іншому 26-річному місцевому жителю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий через два дні помер. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство. 3 січня в Каховському суді відбулося засідання з обрання затриманому міри запобіжного заходу. Суддя підтримав клопотання слідчого та постановив заарештувати підозрюваного на 60 діб без права внесення застави.

Заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький зазначив, що у зв’язку зі смертю потерпілого злочин був перекваліфікований на ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Подія набула резонансу, у зв’язку з чим було прийнято рішення про проведення досудового розслідування слідчим управлінням. Наразі призначене проведення низки необхідних досліджень та експертиз. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва обласної поліції.

Також в ході першочергових слідчих дій встановлено, що на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції.

Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня жителі Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

На теперішній час щодо поліцейського призначене проведення службового розслідування, його відсторонено від виконання службових обов’язків, а Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст.365 Кримінального кодексу України.