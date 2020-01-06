У Чернівцях не перераховуватимуть тариф на тепло для населення за грудень
Про це повідомляється на офіційному сайті МКП "Чернівцітеплокомуненерго".
"На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку зі зміною ціни природного газу» міське комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго» прийняло рішення не здійснювати перерахунок розміру нарахувань для категорії споживачів – населення за грудень 2019 року через збитковість тарифів на теплову енергію для населення та послугу з цетралізованого опалення", - йдеться у повідомленні.
Водночас підприємство здійснить перерахунок для бюджетних установ та інших споживачів.
"Здійснити перерахунок розміру нарахувань за спожиту теплову енергію за грудень 2019 року згідно з коефіцієнтами перерахунку (К) для категорій споживачів:- бюджетні установи – 0,6416; – інші споживачі – 0,6256", - додали у теплопостачальному підприємстві.
Як повідомляв Укрінформ 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ у порівнянні з уже закладеною у тарифі. За словами прем'єра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.