У Чернівцях не перераховуватимуть тариф на тепло для населення за грудень

Попри урядову ініціативу щодо зниження тарифів на тепло, у Чернівцях вирішили не перераховувати тариф на тепло для населення за грудень 2019 року через його збитковість.

Про це повідомляється на офіційному сайті МКП "Чернівцітеплокомуненерго".

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку зі зміною ціни природного газу» міське комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго» прийняло рішення не здійснювати перерахунок розміру нарахувань для категорії споживачів – населення за грудень 2019 року через збитковість тарифів на теплову енергію для населення та послугу з цетралізованого опалення", - йдеться у повідомленні.

Водночас підприємство здійснить перерахунок для бюджетних установ та інших споживачів.

"Здійснити перерахунок розміру нарахувань за спожиту теплову енергію за грудень 2019 року згідно з коефіцієнтами перерахунку (К) для категорій споживачів:- бюджетні установи – 0,6416; – інші споживачі – 0,6256", - додали у теплопостачальному підприємстві.

Як повідомляв Укрінформ 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ у порівнянні з уже закладеною у тарифі. За словами прем'єра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.