У центрі Рівного сталася стрілянина

Біля нічного клубу в Рівному сталася стрілянина, одна людина постраждала.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«До поліції сьогодні, п’ятого січня, о 05:11 надійшло повідомлення, що на вулиці Соборна в обласному центрі поблизу розважального закладу невідомий чоловік здійснює постріли із пістолета.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що між двома компаніями біля нічного клубу виник конфлікт, у ході якого один із учасників вистрелив у 25-річного рівнянина, попередньо із травматичного пістолета. Особи, причетні до інциденту, з місця події поїхали на легковому автомобілі», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що поліцейські встановлюють усі обставини події в рамках досудового розслідування.

Наразі проводяться розшукові заходи та першочергові слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до хуліганських дій, зокрема і зловмисника, який здійснив постріли.

Потерпілого, який отримав легкі тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги відпустили.