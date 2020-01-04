На полтавському вокзалі шукали вибухівку, "мінера" затримали

На Полтавщині поліція затримала 28-річного псевдомінера, який у суботу вранці повідомив про замінування залізничного вокзалу "Полтава Південна".

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Сьогодні, 4 січня, близько 8-ої ранку, до поліції Полтави зателефонував анонім, який повідомив про замінування залізничного вокзалу "Полтава Південна". На місце одразу прибули наряди поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники, лікарі та інші представники правоохоронних органів. Вокзал ретельно обстежили. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Одночасно оперативники поліції міста розпочали пошуки особи, яка надала завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності", - йдеться у повідомленні.

Упродовж півгодини поліцейським вдалося вирахувати "псевдомінера". Особу зняли з потяга на залізничному вокзалі "Полтава Київська". Фігурантом виявився 28-річний мешканець Харківщини, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. З метою гарантування безпеки громадян, поліцейські вибухотехнічної служби обстежили й територію вокзалу "Полтава Київська". Небезпечних предметів також не знайдено.

Наразі фігуранта доставлено до відділення поліції, де з ним працюють слідчі. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 259 ККУ. Санкція статті передбачає покарання до 6-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.