На Тернопільщині розслідують обставини вибуху у клубі, де постраждали підлітки

Кримінальне провадження відкрито за фактом вибуху в сільському клубі на Тернопільщині, де напередодні постраждали восьмеро неповнолітніх.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Відкрито кримінальне провадження за фактом вибуху в сільському клубі на Тернопільщині, де напередодні постраждали восьмеро неповнолітніх. За словами Володимира Галевича, заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 ККУ - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло агентство, 3 січня близько 18.00 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі виникла пожежа та пролунав вибух.

На місце події виїжджали співробітники поліції, рятувальники. Оскільки площа займання була невелика, пожежу вдалося швидко локалізувати.

Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх, віком від 12 до 17 років, які в цей час готувалися до різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками обличчя та кінцівок 1-2 ступеня доправили до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

На місці події всю ніч працювали та проводили ретельний огляд вибухотехніки, фахівці ДСНС та інші екстрені служби.

За попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік природного газу.

Напередодні газовики проводили ремонтні роботи. На місці події фахівці виявили стару газову трубу, до якої зробили врізку. Ймовірно, газ по старій трубі потрапив у приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху.

Причини та обставини надзвичайної події встановить слідство.