На Тернопільщині сталася пожежа в клубі, госпіталізували вісьмох дітей
Про це повідомляє ДСНС.
"О 17.40 до рятувальників 14 ДПРЧ У ДСНС у Тернопільській області надійшло повідомлення про хлопок невідомого походження з подальшим горінням у приміщенні клубу в с. Угринів Підгаєцького району. ... Внаслідок даної події 8 дітей госпіталізовано до лікарні з опіками", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили рятувальники, о 18:10 пожежу було повністю ліквідовано на площі 30 кв.м.
За інформацією поліції, потерпілі віком від 12 до 17 років репетирували у клубі виступ різдвяного вертепу. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні. Надалі усіх дітей транспортують до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.
За попередньою версією, вибух міг статися через витік газу - напередодні відповідні служби проводили газ до сільської ради, яка розташована поряд із клубом.
На місці події працює оперативна група Управління ДСНС у Тернопільській області, слідча оперативна група Національної поліції та газова служба.
Обставини події встановлюються.
Фото: ДСНС