На Тернопільщині сталася пожежа в клубі, госпіталізували вісьмох дітей

У селі Угринів на Тернопільщині на пожежі в клубі постраждало восьмеро дітей, вони госпіталізовані з опіками.

Про це повідомляє ДСНС.

"О 17.40 до рятувальників 14 ДПРЧ У ДСНС у Тернопільській області надійшло повідомлення про хлопок невідомого походження з подальшим горінням у приміщенні клубу в с. Угринів Підгаєцького району. ... Внаслідок даної події 8 дітей госпіталізовано до лікарні з опіками", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили рятувальники, о 18:10 пожежу було повністю ліквідовано на площі 30 кв.м.

За інформацією поліції, потерпілі віком від 12 до 17 років репетирували у клубі виступ різдвяного вертепу. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні. Надалі усіх дітей транспортують до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Читайте також: У Токмаку оголосили день жалоби за загиблими на пожежі дітьми

За попередньою версією, вибух міг статися через витік газу - напередодні відповідні служби проводили газ до сільської ради, яка розташована поряд із клубом.

На місці події працює оперативна група Управління ДСНС у Тернопільській області, слідча оперативна група Національної поліції та газова служба.

Обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС