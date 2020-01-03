У Львові грудневі платіжки за тепло і гарячу воду будуть на 26% менші

Мешканці Львова заплатять за спожиті у грудні тепло та гарячу воду на 26 відсотків менше.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“За спожите у грудні тепло та гарячу воду львів’яни платитимуть менше. Виконком Львівської міськради прийняв рішення про зміну розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води. Відтак, платежі за грудень для мешканців міста будуть меншими на 26%”, - зазначено у повідомленні.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, в середньому в квитанціях кожна сім’я побачить суми платежів від 100 до 300 грн менші, ніж раніше.

Також мер запропонував провести у Львові виїзне засідання НКРЕКП для визначення справедливого тарифу за тепло, з урахуванням постанови уряду і зміни ціни природного газу протягом опалювального періоду 2019/20 року.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 24 грудня ухвалив рішення, яке дозволяє перерахувати тариф та зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. При цьому знижка може відрізнятись у різних населених пунктах. Відповідна постанова від 24 грудня 2019 року № 1082 "Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу" опублікована на Урядовому порталі.