У Токмаку оголосили день жалоби за загиблими на пожежі дітьми

Сьогодні, 3 січня, у місті Токмак Запорізької області оголошено день жалоби за загиблими на пожежі хлопчиками.

Відповідне розпорядження міського голови Токмака оприлюднено на офіційному сайті міської ради.

«У зв'язку з людськими жертвами в результаті пожежі, що сталася в місті Токмак 2 січня 2020 року, оголосити 3 січня 2020 року в місті Токмак день жалоби», - йдеться у розпорядженні.

Як раніше повідомлялось, 2 січня о 17:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у чотирьохповерховому житловому будинку по вулиці Володимирівській в місті Токмак. На місці події рятувальники встановили, що у квартирі на третьому поверсі горять меблі та домашні речі. Із задимленої квартири на четвертому поверсі рятувальники винесли двох дітей і жінку. Усі були госпіталізовані до центральної районної лікарні. Хлопчиків 1,5 та 4 роки врятувати не вдалось. Їхня 27-річна матір знаходиться у важкому стані у реанімаційному відділенні.

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За попередніми даними, на момент загорання у квартирі на третьому поверсі перебувала матір із дітьми. Коли жінка побачила вогонь, то взяла дітей та піднялася до сусіда, який живе поверхом вище. Родина перебувала на обліку як неблагополучна. В ДСНС повідомили також, що у квартирі, де сталась пожежа, через борги була відрізане електропостачання. Ймовірною причиною загоряння, є необережне поводження з вогнем.