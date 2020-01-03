У 18 ОТГ в січні пройде повторне голосування на виборах - ЦВК

Центральна виборча комісія затвердила три розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на його підготовку та проведення повторного голосування на місцевих виборах у 18 об’єднаних територіальних громадах, які відбувалися 22 та 29 грудня минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Вже в січні 18 об’єднаних територіальних громад в 11 областях чекають на повторне голосування з місцевих виборів минулого року. Тому ЦВК затвердила розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на його підготовку та проведення”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ЦВК на засіданні у п’ятницю затвердила розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів, що відбулися 22 та 29 грудня 2019 року.

Зокрема, затверджено Розподіл на підготовку і проведення повторного голосування 12 січня з перших місцевих виборів, які відбулися 22 грудня 2019 року, на загальну суму 1 млн 151 тис. гривень, а на на підготовку і проведення повторного голосування 12 січня з додаткових місцевих виборів 22 грудня 2019 року (Компаніївська селищна ОТГ Компаніївського району Кіровоградської області) - на загальну суму 73 тис. 800 гривень.

Крім того, на підготовку і проведення повторного голосування 19 січня з перших місцевих виборів 29 грудня 2019 року (Нежухівська сільська ОТГ Стрийського району Львівської області) виділено 67 тис. 100 гривень.

Як повідомлялося, 22 грудня 2019 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів відбулися у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України.

29 грудня 2019 року перші місцеві вибори пройшли в 6 ОТГ (3 сільських, 1 селищній, 2 міських) у 4 областях України, а додаткові місцеві вибори – у 3 ОТГ (1 сільській, 2 селищних) в одній області.