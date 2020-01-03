У 18 ОТГ в січні пройде повторне голосування на виборах - ЦВК

У 18 ОТГ в січні пройде повторне голосування на виборах - ЦВК

Укрінформ
Центральна виборча комісія затвердила три розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на його підготовку та проведення повторного голосування на місцевих виборах у 18 об’єднаних територіальних громадах, які відбувалися 22 та 29 грудня минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Вже в січні 18 об’єднаних територіальних громад в 11 областях чекають на повторне голосування з місцевих виборів минулого року. Тому ЦВК затвердила розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на його підготовку та проведення”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ЦВК на засіданні у п’ятницю затвердила розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування 12 та 19 січня 2020 року з перших та додаткових місцевих виборів, що відбулися 22 та 29 грудня 2019 року.

Зокрема, затверджено Розподіл на підготовку і проведення повторного голосування 12 січня з перших місцевих виборів, які відбулися 22 грудня 2019 року, на загальну суму 1 млн 151 тис. гривень, а на на підготовку і проведення повторного голосування 12 січня з додаткових місцевих виборів 22 грудня 2019 року (Компаніївська селищна ОТГ Компаніївського району Кіровоградської області) - на загальну суму 73 тис. 800 гривень.

Крім того, на підготовку і проведення повторного голосування 19 січня з перших місцевих виборів 29 грудня 2019 року (Нежухівська сільська ОТГ Стрийського району Львівської області) виділено 67 тис. 100 гривень.

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Як повідомлялося, 22 грудня 2019 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів відбулися у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України.

29 грудня 2019 року перші місцеві вибори пройшли в 6 ОТГ (3 сільських, 1 селищній, 2 міських) у 4 областях України, а додаткові місцеві вибори – у 3 ОТГ (1 сільській, 2 селищних) в одній області.

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