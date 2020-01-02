У Запорізькій області внаслідок пожежі загинули двоє дітей

У Запорізькій області померли двоє дітей внаслідок отруєння продуктами горіння під час пожежі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Facebook.

“У Запорізькій області в лікарні померли двоє дітей 2015 та 2018 років народження, які ввечері 2 січня отримали отруєння продуктами горіння на пожежі у квартирі чотириповерхового будинку в м. Токмак”, - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, також до реанімаційного відділення у важкому стані госпіталізовано матір дітей.

Як повідомлялося, в Україні внаслідок пожеж у першу добу нового 2020 року загинуло 15 людей.