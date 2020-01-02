На полігоні “Широкий лан” сталася пожежа - постраждав військовий
Укрінформ
На військовому полігоні “Широкий лан” сталася пожежа - зайнялося наметове містечко.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.
“31 грудня 2019 року близько 05:30 на території наметового містечка 235 міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів спалахнув намет, через порив вітру вогонь перекинувся на два інших. Внаслідок цього згоріло загалом три намети”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, один військовослужбовець отримав опіки і перебуває у шпиталі. Його стан задовільний.
За даним фактом проводиться службове розслідування, зазначають в пресслужбі.