У Миколаєві депутату оголосили підозру — погрожував зброєю поліції

Депутату Миколаївської обласної ради оголосили підозру через погрозу пістолетом патрульним поліцейським.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

«24 грудня близько 01:25 автомобіль Toyota зупинив екіпаж патрульних поліцейських у Березанському районі. Водій порушив Правила дорожнього руху, здійснивши обгін патрульного автомобіля, перетнувши суцільну смугу. Коли поліцейські підійшли до транспортного засобу, водій, сидячи у салоні, дістав пістолет, перевів його у бойову готовність та повідомив, що має намір застосувати зброю, аргументуючи тим, що він невпевнений, що з ним спілкується співробітник поліції», - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, на вимогу поліцейського сховати зброю та надати документи водій різко розпочав рух, намагаючись втекти.

“Поліцейські кинулись наздоганяти водія, випередили його автомобіль та заблокували. Виявилось, що за кермом перебуває депутат Миколаївської обласної ради. На місце викликали слідчо-оперативну групу”, - зазначається в повідомленні.

На водія патрульні склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) та ч. 2 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) КУпАП.

За погрозу зброєю поліцейським слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Пістолет, попередньо травматичної дії, правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

У четвер, 2 січня, за підписом в. о. прокурора Миколаївської області депутату оголошено підозру у скоєнні злочину, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід, наголосили в поліції.

Як стало відомо кореспондентові Укрінформу, йдеться про депутата обласної ради Вадима Олабіна. Момент інциденту опубліковано на поліцейському відео. Там також чути, як депутат використовує стосовно поліцейського лайливу лексику.