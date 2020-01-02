На Сумщині дитині в голову влучила петарда

У місті Шостка на Сумщині ввечері 1 січня у голову дитини потрапила петарда.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікацій поліції Сумської області.

«Потерпілим є 13-річний підліток, якому запущена петарда потрапила в голову, спричинивши опік та черепно-мозкову травму. Потерпілого було доставлено до Шосткинської центральної районної лікарні», - розповіли у правоохоронній структурі.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, правоохоронці займаються встановленням особи, яка запустила петарду.