ФСБ намагалася завербувати маріупольського бізнесмена

Представники ФСБ Росії намагалися завербувати жителя Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Житель Маріуполя під час перетину державного кордону був затриманий представниками ФСБ РФ. Із застосуванням психологічного тиску його намагалися схилити до негласної співпраці для збору інформації про військовослужбовців ЗСУ та співробітників українських правоохоронних органів", - зазначається у повідомленні.

Також представник ФСБ вимагав від українця гроші за нестворення штучних перешкод під час здійснення ним та його колегами підприємницької діяльності. А у разі відмови погрожував закрити комерсанту в’їзд на територію РФ та унеможливити його зустрічі з близькими родичами, які там проживають.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняється громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно повідомив органам державної влади про свій зв’язок з ними та отримане завдання.