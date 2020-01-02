У Миколаєві побудували нову тролейбусну лінію
Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.
«Завершено будівництво нової тролейбусної лінії завдовжки 3,2 кілометри навколо Намиву. Її будівництво коштувало 34 мільйони гривень, в тому числі 16 млн – вартість модульної електричної підстанції, яка забезпечуватиме лінію електроенергією. Вона побудована за останніми будівельними нормами - на ній встановлено найбільш сучасне, енергоефективне обладнання. Вздовж маршруту облаштовані нові зупиночні павільйони», - йдеться у повідомленні.
У Миколаєві побудували нову тролейбусну лінію / Фото: mkrada.gov.ua
За словами Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, вже практично все готове до запуску тролейбусів на маршрути. Щоправда, через деякі фінансові і технічні питання користуватися новою лінією жителі Намиву зможуть трохи пізніше.
«На жаль, через бюрократичні процедури ми не випустимо на лінії нові тролейбуси. Втім ми працюємо над цим питанням: плануємо отримати кредит ЄБРР для придбання 60 нових машин», - зазначив Сєнкевич.
Він також розповів, що вже цьогоріч розпочинаються роботи з будівництва ще однієї тролейбусної лінії – до віддаленого Корабельного району.