У Миколаєві завершили будівництво нової тролейбусної лінії навколо мікрорайону Намив, яка коштувала міському бюджету 34 мільйони гривень.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«Завершено будівництво нової тролейбусної лінії завдовжки 3,2 кілометри навколо Намиву. Її будівництво коштувало 34 мільйони гривень, в тому числі 16 млн – вартість модульної електричної підстанції, яка забезпечуватиме лінію електроенергією. Вона побудована за останніми будівельними нормами - на ній встановлено найбільш сучасне, енергоефективне обладнання. Вздовж маршруту облаштовані нові зупиночні павільйони», - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві побудували нову тролейбусну лінію / Фото: mkrada.gov.ua

За словами Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, вже практично все готове до запуску тролейбусів на маршрути. Щоправда, через деякі фінансові і технічні питання користуватися новою лінією жителі Намиву зможуть трохи пізніше.

«На жаль, через бюрократичні процедури ми не випустимо на лінії нові тролейбуси. Втім ми працюємо над цим питанням: плануємо отримати кредит ЄБРР для придбання 60 нових машин», - зазначив Сєнкевич.

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Він також розповів, що вже цьогоріч розпочинаються роботи з будівництва ще однієї тролейбусної лінії – до віддаленого Корабельного району.