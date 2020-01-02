День народження Бандери у Слов'янську відзначили смолоскипною ходою

У Слов'янську відбулася смолоскипна хода з нагоди 111-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Про це у Facebook повідомив голова міської організації ВО «Свобода» Сергій Лілеєв.

«Слов'янськ традиційно відзначає день народження Степана Бандери! Тому що місту, яке пережило окупацію, важливо, якою мовою навчають наших дітей. Нам важливо, на чию честь названі вулиці, якими ми ходимо. Нам важливі пам'ятники видатним українцям, а не іноземним діячам», - наголосив Лілеєв.

Організатором акції виступила міська організація ВО «Свобода».

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Смолоскипна хода, приурочена до дня народження Бандери, відбулась у Слов'янську вп'яте. Її учасники пройшли центром міста від Соборної площі до пам'ятника Тарасові Шевченку.

Як повідомлялося, у смолоскипній ході до дня народження Бандери у Києві взяли участь близько тисячі людей. За даними поліції, акція відбулася без порушень.