В Україні переважно без опадів, на дорогах ожеледиця

У середу, 1 січня, на більшій частині території України буде хмарно, температура до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Удень у західних, північних та більшості південних областей без опадів; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вдень на півдні до 6° тепла). На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться у повдіомленні.

У Києві та області хмарно з проясненнями, переважно без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°.